Изнасилование в кабинете начальника полиции Талдыкоргана: дело передали в суд

Уголовное дело в отношении экс-начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, подозреваемого в изнасиловании, передали в суд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело поступило в Талдыкорганский городской суд и на данный момент находится на рассмотрении", - сказали в пресс-службе суда области Жетысу

Напомним, в ноябре 2023 года начальника полиции Талдыкоргана взяли под стражу по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Расследование уголовного дела было взято на особый контроль МВД РК.

Адвокат потерпевшей сообщил, что изнасилование произошло в кабинете начальника полиции Талдыкоргана.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев проинформировал журналистов о том, что расследованием дела занимается специальная группа.

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев сообщил, что по итогам проверок были освобождены от занимаемых должностей начальник областного департамента полиции и два его заместителя. Ещё двум заместителям было сделано замечание за несоответствие служебным должностям.

Ещё в 2019 году Марата Куштыбаева отстраняли от должности начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области. Тогда распространилась аудиозапись, на которой мужчина с использованием ненормативной лексики высказывается о работе подчинённых.