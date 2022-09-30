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Избран председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Сегодня, 21:20
132

Избран председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

На должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" избрали Даулета Хамзина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Хамзин родился в 1973 году в Целиноградt. В 1997 году получил образование по программе магистратуры в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Экономика и прогнозирование". Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером-программистом.

С 2006 года он занимал руководящие позиции в отрасли гражданской авиации. Был президентом АО "Аэропорт Сары-Арка", вице-президентом по развитию АО "Авиакомпания Scat", председателем правления АО "Международный аэропорт Аулие-Ата".

С 2020 года работал в столичном аэропорту в должности исполнительного директора, директора департамента коммерции. С января этого года по настоящее время занимал должность первого заместителя председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Награждён Юбилейной медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан, благодарственным письмом Президента РК, является кавалером нагрудного знака "Құрметті авиатор".

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#аэропорт #Астана
Журналист
Сегодня, 21:20
132
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