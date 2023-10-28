Избиение врачей в Талгаре: одного из подозреваемых выпустили из-под стражи
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Одного из двух подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата Талгарской центральной районной больницы отпустили под залог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Об этом сообщили в Талгарском районном суде. Ходатайство об изменении меры пресечения в виде залога в отношении одного из двух подозреваемых было удовлетворено, а в отношении второго - оставлено без изменения. Он по-прежнему находится под стражей.
В сентябре 2023 года в Талгарской районной больнице сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации и жестоко избили анестезиолога-реаниматолога и медбрата. Они выкрали тело отца из больницы.
Пострадавшие медицинские работники получили тяжёлые травмы, включая открытую травму головы, контузию глаза и другие серьёзные повреждения. Молодой врач, анестезиолог признался, что разъярённые мужчины избивали их до потери сознания.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.
После инцидента в Казахстане потребовали принять закон о статусе медработников. Эту инициативу озвучила депутат парламента Гульдара Нурумова, которая напомнила о случаях жестокой расправы пациентов с врачами.
Один из таких случаев произошёл в Алматы, когда пациент выследил известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова и застрелил его. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы.
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