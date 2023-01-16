Приговор вынесли убийце врача Шумкова в Алматы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор мужчине, застрелившему гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передаёт BaigeNews.kz.

В суде установлено, что подсудимый Т. обращался за медицинской помощью. После обследования пациент посчитал, что у него ухудшилось здоровье и решил совершить убийство врача.

"Для этого Т. похитил у Д. охотничье ружье и ждал Шумкова на автостоянке возле дома. Когда врач сел в машину, Т. подошёл и застрелил его. А затем сел в попутку и, угрожая убийством, заставил отвезти его в один из микрорайонов Алматы, где был замечен полицией. В ходе задержания Т. оказал сопротивление и ударил прикладом ружья по голове одного из сотрудников полиции", - сообщили в суде.

Прокурор полностью поддержал обвинение и просил назначить Т. наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Подсудимый вину признал лишь частично. Сознался в убийстве, но утверждал, что это не связано с профессиональной деятельностью Шумкова, и в хранении оружия. В остальной части обвинения просил оправдать его.

"Т. признан виновным в совершении убийства, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти, ему назначено 18 лет лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины и наличие на иждивении двух малолетних детей", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.