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  • Из-за снегопада спасатели просят алматинцев не оставлять машины под деревьями
dumskaya.net Вчера, 09:40
883
Вчера, 09:40
883
Фото: dumskaya.net

Из-за снегопада спасатели просят алматинцев не оставлять машины под деревьями

В департамент по ЧС Алматы предупреждают горожан о сильном снегопаде и призывают не оставлять автомобили под деревьями, передаёт BaigeNews.kz.

ДЧС города на основании штормового предупреждения Казгидромета предупреждает алматинцев о сильном снеге, тумане и гололёде во вторник, 10 января. 

"Просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы "112", информацией в СМИ: телевидения, радио! А также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах", - говорится в собщении, опублкованном в Instagram-аккаунте спасателей. 

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#снегопад #ДЧС #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 09:40
883
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