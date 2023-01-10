Из-за снегопада спасатели просят алматинцев не оставлять машины под деревьями

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В департамент по ЧС Алматы предупреждают горожан о сильном снегопаде и призывают не оставлять автомобили под деревьями, передаёт BaigeNews.kz.

ДЧС города на основании штормового предупреждения Казгидромета предупреждает алматинцев о сильном снеге, тумане и гололёде во вторник, 10 января.