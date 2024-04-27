Из-за паводка просели мосты через Жем и Уил

В Актюбинской области из-за потока талой воды произошло 15 случаев перелива на республиканских и областных дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Почти везде, дождавшись схода воды, дороги отремонтировали.

"На трассе Шубаркудук– Уил–Соль–Илецк за Жиренкопой в Кобдинском районе до сих пор стоит вода, и движение закрыто. Жители пользуются объездной дорогой. После спада воды всё приведут в порядок, откроют движение. Также пока ограничено движение на трассе Актобе–Болгарка–Шубаркудук между Ащысаем и Шыгырлы в Темирском районе. Там ездят только легковые машины, для грузовых движение закрыто. Дорогу отремонтируют до 1 мая!, – рассказал руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог Бекболат Нурашев.

Проблемой остаются ещё два моста.

"Возле Эмбы, на мосту через Жем во время паводка просела подпора, машины там ездить не могут, они добираются в Эмбу через Жанажол, проезжают около 160 километров вместо 92. Мосту 47 лет, он старый, рядом с ним будут строить новый. Люди доезжают до него на машине, переходят мост пешком", – рассказал директор Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул.

Нет проезда и по мосту через реку Уил. Там тоже просела опора. Жители переплывают реку на лодках или на понтоне,переходят по мосту пешком. До переправы построили километр временной дороги, будут строить ещё объездную. Мост через реку Уил обследовали, на нем ожидается ремонт, работы завершат в этом году, рассказал Бекболат Нурашев.