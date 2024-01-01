Из-за метели закрыты трассы в двух регионах страны

Из-за снега, метели, плохой видимости и гололёда действуют ограничения для всех видов транспорта на двух участках дорог республиканского значения в двух областях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным национального оператора "КазАвтоЖол", ограничения действуют в Акмолинской области и Жетысу.

"В Акмолинской области закрыт участок трассы "Астана-Петропавловск" (18-234 км) от Астаны до Щучинска. В Жетысуской области движение ограничено на 84-184 километре трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык. На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 524 человек", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

В МЧС РК предупредили, что со 2 по 4 января в связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны объявлены штормовые предупреждения, а также закрыто движение для всех видов транспортных средств на 2-х участках автодорог республиканского и 11-ти областного значения в Акмолинской области, областях Абай и Жетысу.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.