Итоги 2023 года: 10 достижений в сфере культуры

В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Давайте вместе с Минкультуры и информации оглянемся и вспомним самые яркие события 2023 года.

1. 35 объектов культуры построено в Казахстане в уходящем году. Новые здания появились в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях. На 238 объектах проведены ремонтные работы. В ближайшие четыре года в стране будет построено 220 и отремонтировано 1 025 объектов культуры.

2. 2,5 миллиона человек посетили в этом году культурные мероприятия, организованные республиканскими учреждениями. 2 167 спектаклей посмотрели более миллиона зрителей, 698 музейных мероприятий посетили более 917 тысяч человек, 514 концертов прослушали более 515 тысяч зрителей. Театр "Астана Опера" принял около 134 тысяч зрителей, четверть из которых познакомились с репертуаром во время гастролей и фестивалей.

3. Впервые в истории театрального искусства Казахстана более половины постановок создано за счёт собственных средств театров. 11 республиканскими театрами создано 66 новых постановок. Из них 32 за счёт бюджетных и 34 за счёт собственных.

Самое большое количество новых постановок в уходящем году создано Республиканским государственным академическим корейским театром музыкальной комедии. Репертуар творческого коллектива пополнился сразу 11 новыми постановками. Восемь из них созданы за счёт собственных и спонсорских средств, что является одним из ключевых показателей театральной деятельности.

4. Казахстанский мюзикл "Роза Багланова" признан лучшим на ежегодном международном фестивале Daegu International Musical Festival (DIMF) в Южной Корее (Тэгу). А исполнительница главной роли Зарина Макина выиграла в номинации "Лучшая женская роль". Спектакль посвящён 100-летнему юбилею народной артистки СССР и Казахстана, Народного героя Казахстана Розы Баглановой. Участие в фестивале также приняли театральные коллективы Франции, Германии, Великобритании и Кореи, всего было представлено 16 мюзиклов.

В общей сложности, артисты Қазақконцерта в 2023 году стали лауреатами и обладателями специальных призов и номинаций в 23 международных и республиканских конкурсах и фестивалях.

5. Дуэт домбристов "T&Y", в состав которого входят Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз, завоевал Гран-при международного музыкального конкурса инструментальных исполнителей Open Italy. Лауреаты государственной молодёжной премии "Дарын" исполнили кюи "Адай", "Көрөғлы", "Әлқисса" и композицию West Олжаса Сулейменова. Казахстанские артисты стали лучшими в номинации "Народные инструменты" и получили высокую оценку жюри международного уровня. Музыкальный конкурс инструменталистов Open Italy проводится ежегодно в Пезаро. В этот раз в нём принимали участие конкурсанты из 24 стран.

65 молодых дарований в уходящем году стали лауреатами и дипломантами международных и республиканских конкурсов. Работа по выявлению и открытию звезд музыкального искусства, оказание поддержки одарённым и талантливым музыкантам будет продолжена.

6. Сразу пять организаций смогли обновить свои музыкальные инструменты, часть из которых имели высокую степень износа. Впервые за 30 лет на эти цели были выделены средства из государственного бюджета. Таким образом, для творческих коллективов Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт имени Розы Баглановой", а также учащихся республиканских специализированных музыкальных школ-интернатов для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой и имени Ахмета Жубанова, а также Казахского национального университета искусств созданы необходимые условия для профессионального роста и реализации творческих идей. Развитие музыкального искусства Казахстана является одним из приоритетных направлений деятельности министерства культуры и информации.

В Казахстане успешно функционирует 32 концертные организации, в том числе 18 государственных филармоний.

7. Указом президента статус "Национальный" присвоен Государственному историко-культурному музею-заповеднику "Әзірет Сұлтан" и Государственному академическому музыкально-драматическому театру им. К. Куанышбаева.

8. Республиканские театры приняли активное участие в 27 международных и 11 республиканских фестивалях. Больше всех участие в фестивалях принял Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова: 7 международных и 6 республиканских.

9. Наибольшее количество достижений среди республиканских театров у Государственного академического казахского театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Театр провел в 2023 году 366 показов спектаклей, 23 гастрольных тура как по республике, так и за рубежом, при этом 22 - осуществлены за счёт собственных и спонсорских средств; создано 8 новых постановок, 4 из которых за счёт собственных средств. Кроме того, театр принял участие в 13 фестивалях (6 республиканского и 7 международного уровня) и завоевал 4 гран-при.

10. В 2023 году 8 казахстанских фильмов, созданных при государственной поддержке, получили награды на международных кинофестивалях. Фильм "Паралимпиец" отмечен призом "Лучшая мужская роль" на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в индийском городе Мумбаи. "Арқау Өзөк" - "Лучший документальный фильм" на фестивале "Коркыт ата" в Баку, историко-художественный фильм "Жамбыл. Жаңа дәуір" - отмечен специальным призом жюри на фестивале "Коркыт ата" в Баку.

Мировая премьера фильма "Бауырына салу" прошла в конкурсной программе "Новые режиссеры" 71-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Испания. Картина также стала призером азиатской кинопремии Asia Pacific Screen Awards в Австралии.

Фильм "Братья" получил приз азиатской кинопремии Asia Pacific Screen Awards в Австралии и отмечен в номинации "Лучший режиссёр" на XV Ташкентском международном кинофестивале.

Кинокартина "Обучение Адемоки" получила специальный приз жюри на XV Ташкентском международном кинофестивале. Фильм также был представлен на кинофестивале "В кругу семьи" в Ярославле.

Фильм "Казахское ханство. Золотой трон" показан в рамках Дней Казахстанского кино в Болгарии. Мировая премьера фильма "Айкай" состоялась на кинофестивале Busan International Film Festival в Южной Корее.