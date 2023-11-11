Исландия эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии объявлено чрезвычайное положение, полиция призывает жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после мощной волны землетрясений на юго-западе страны, связанных с возможным извержением вулкана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

По данным Исландского метеорологического управления, с полуночи до 14:00 в пятницу было зафиксировано почти 800 подземных толчков, самые мелкие из которых происходили на глубине 3-3,5 километра.

В пятницу Агентство гражданской защиты Исландии заявило, что формирующийся магматический туннель может достичь Гриндавика. Но по состоянию на вечер пятницы исландские власти заявили, что невозможно сказать, может ли магма вырваться на поверхность и где именно.

"Землетрясения могут стать сильнее тех, что уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению. Однако до сих пор нет признаков того, что магма приближается к поверхности. За ходом работ внимательно следят", — заявили в Агентстве гражданской защиты.

Магма — это смесь расплавленных и полурасплавленных горных пород, находящихся под поверхностью Земли, которая может вызвать извержение, когда она выходит на поверхность, превращаясь в лаву.

Власти призвали жителей к спокойной эвакуации и подчеркнули, что непосредственной опасности нет.

"Мы хотим повторить, что жители ДОЛЖНЫ покинуть свои дома и покинуть город. Но мы также хотим повторить, что это не экстренная эвакуация, у нас достаточно времени, чтобы подготовиться, закрепить вещи и спокойно уехать из города", — заявили в Агентстве гражданской защиты. — Очевидно, что мы имеем дело с событиями, с которыми мы, исландцы, раньше не сталкивались, по крайней мере, со времен извержения в Вестманнаэйяре", — добавили в Агентстве гражданской защиты.

Всемирно известный термальный бассейн "Голубая лагуна" в этом районе уже закрыт из-за продолжающейся сейсмической активности.

С 2021 года извержения происходят почти каждые 12 месяцев, и последнее произошло в июле к югу от столицы Исландии Рейкьявика.

Исландия расположена на границе тектонической плиты, которая постоянно раскалывается, оттесняя Северную Америку и Евразию друг от друга вдоль линии Срединно-Атлантического хребта. На территории страны находится 32 действующих вулкана.