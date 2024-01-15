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Два десятка инвесторов не подключали к сетям газоснабжения в Алматы

Сегодня, 15:20
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: Baigenews.kz

В Алматы 26 инвесторов на протяжении 1,5 лет не могли получить разрешение на подключение к сетям газоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

"В 2022 году Управлением энергетики и водоснабжения города Алматы проведено строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов.

При этом, акимат ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", отказывал в подключении к сетям газоснабжения",- говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения к указанной магистрали подключены 26 инвесторов реализующие проекты на сумму более 124 млрд.тенге с созданием 3314 рабочих мест, также за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника Управления.  

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