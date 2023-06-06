Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане

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Допустившего 27 нарушений ПДД иностранца задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Указывается, что водителя вычислили благодаря программному обеспечению "Коргау", целью которого является выявление водителей-нарушителей, а также должников по административным штрафам.

42-летний гражданин Азербайджана передвигался на автомашине Datsun on-DO, зарегистрированной в России. В течение месяца он совершил 27 административных правонарушений на сумму 286 350 тенге. В настоящее время авто водворено на коммунальную стоянку, водитель уведомлён о наличии административных штрафов.

С начала запуска "Коргау" в апреле прошлого года в Астане всего уведомлено 30 669 водителей, имеющих задолженность по административным правонарушениям на сумму более 2,1 миллиарда тенге, пресечено порядка пяти тысяч административных правонарушений, в том числе за управление с подложным государственным регистрационным номерным знаком (ГРНЗ) – 106, на не имеющих права на управление транспортом – 1 594, лишённых права на управления транспортом – 322 и за отсутствие страхового полиса – 3 054. Изъято 923 ГРНЗ, водворено на коммунальную штрафную стоянку свыше 1200 автомобилей.