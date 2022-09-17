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BaigeNews.kz Сегодня, 03:26
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Фото: BaigeNews.kz

Информслужба по вопросам строительства жилья и ЖКХ появилась в Казахстане

Единая информационная служба по вопросам жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства появилась в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР. 

Информационная служба оказывает консультационные услуги в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в будние дни с 9:00 до 18:30.

Контактные телефоны:

- по вопросам строительства - 8 (7172) 98-33-50;  

- по вопросам жилья и жилищных отношений - 8 (7172) 98-30-59;

- по вопросам перехода на новые формы управления объекта кондоминиума (ОСИ, ПТ, КСК) – 8 (7172) 98-34-86.

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#ЖКХ #строительство #жилье
Сегодня, 03:26
134
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