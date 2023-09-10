Индийский луноход обнаружил свидетельство лунного землетрясения

Индийская миссия "Чандраян-3" обнаружила возможное лунное землетрясение на третий день пребывания корабля на поверхности естественного спутника Земли. Это первое свидетельство такого явления с 1970-х годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hightech.fm

Прибор для определения лунной сейсмической активности (ILSA), прикрепленный к посадочному аппарату "Викрам", обнаружил сейсмическую активность на поверхности Луны. Он приземлился на южном полюсе Луны 23 августа в рамках миссии "Чандраян-3" — первой миссии Индии на лунной поверхности.

Если данные подтвердятся, лунное землетрясение, которое миссия обнаружила наряду с другой активностью, предоставит ученым редкую возможность заглянуть в жизнь внутри естественного спутника Земли.

Лунные миссии "Аполлон" между 1969 и 1977 годами впервые обнаружили сейсмическую активность на Луне, которая доказала, что Луна имеет сложную геологическую структуру, спрятанную глубоко внутри, а не однородную каменистую структуру, как марсианские спутники Фобос и Деймос. Исследование НАСА 2011 года показало, что ядро ​​Луны, как и ядро ​​Земли, вероятно, состоит из жидкого железа, окружающего плотный твердый железный шар.