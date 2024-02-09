Ильхам Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане

Действующий глава государства Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на az.sputniknews.ru.

Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней.

Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ильхам Алиев – 92,12% (4 577 693 голосов);

Захид Орудж – 2,17% (107 877 голосов);

Фазиль Мустафа – 1,98% (98 623 голосов);

Гудрат Гасангулиев – 1,72% (85 607 голосов);

Рази Нуруллаев – 0,80% (39797 голосов);

Эльшад Мусаев – 0,66% (32 956 голосов);

Фуад Алиев – 0,53% (26 561 голосов).

По словам генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Азербайджана и принятым страной международным обязательствам.