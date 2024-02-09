Ильхам Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
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Действующий глава государства Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на az.sputniknews.ru.
Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней.
Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ильхам Алиев – 92,12% (4 577 693 голосов);
Захид Орудж – 2,17% (107 877 голосов);
Фазиль Мустафа – 1,98% (98 623 голосов);
Гудрат Гасангулиев – 1,72% (85 607 голосов);
Рази Нуруллаев – 0,80% (39797 голосов);
Эльшад Мусаев – 0,66% (32 956 голосов);
Фуад Алиев – 0,53% (26 561 голосов).
По словам генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Азербайджана и принятым страной международным обязательствам.
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