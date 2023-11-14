Хранящего огнестрельное оружие семейного дебошира привлекли к ответственности в Экибастузе

Мужчина дважды избил супругу в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 31-летний мужчина дважды избил супругу 1 и 7 ноября, нанеся ей многочисленные телесные повреждения.

Девушка обратилась в полицию и предупредила, что муж хранит огнестрельное оружие.

При обыске стражи порядка нашли и изъяли у него пистолет Stalker М908 в кобуре с патронами в количестве трёх штук, а также шесть ножей и пистолет неизвестной марки.

В полицию с заявлением обратилась горожанка о принятии мер к супругу, который нанес ей Также сообщив, что в квартире супруг хранит огнестрельное оружие.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК. На изъятое оружие назначена баллистическая экспертиза, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

За нанесение телесных повреждений супруге в отношении 31-летнего мужчины вынесено защитное предписание сроком на 30 суток и возбуждено административное производство по статье 73-1 часть 1-1 КРКоАП.

Сама девушка должна пройти судебно-медицинскую экспертизу, а после получения её результата материал будет направлен в суд для рассмотрения.