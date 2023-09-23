Хищения при ремонте котельных Семея выявила проверка
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Акимат области Абай сообщил о хищении бюджетных денег при ремонте котельных Семея в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz.
Факт хищения обнаружили во время проверки готовности котельных предприятия "Теплокоммунэнерго" города Семей к отопительному сезону. Её провели по инициативе областного акимата, департамента экономических расследований по области Абай совместно с департаментом комитета нацбезопасности. Координировала проверку прокуратура области.
"Выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путём использования бывших в употреблении материалов. Акимом области создана специальная комиссия. Подрядной организацией установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон", — рассказали в акимате.
Из-за задолженности перед угольными разрезами несколько казахстанских ТЭЦ не подготовили нормативные объёмы топлива, рассказали ранее в КТЖ.
В каких городах Казахстана не подготовка к отопительному сезону идет с отставанием, можно узнать здесь.
Напомним, в ноябре прошлого года в Экибастузе произошла коммунальная авария, в городе был объявлен режим ЧС. Жители мёрзли в квартирах и пытались своими силами отогреть дома при 30-градусных морозах.
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