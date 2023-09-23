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Хищения при ремонте котельных Семея выявила проверка

Вчера, 03:27
АВТОР
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t.me/abai_oblysynyn_akimdigi Вчера, 03:27
Вчера, 03:27
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Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Акимат области Абай сообщил о хищении бюджетных денег при ремонте котельных Семея в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz.

Факт хищения обнаружили во время проверки готовности котельных предприятия "Теплокоммунэнерго" города Семей к отопительному сезону. Её провели по инициативе областного акимата, департамента экономических расследований по области Абай совместно с департаментом комитета нацбезопасности. Координировала проверку прокуратура области.

"Выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путём использования бывших в употреблении материалов. Акимом области создана специальная комиссия. Подрядной организацией установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон", — рассказали в акимате.

Из-за задолженности перед угольными разрезами несколько казахстанских ТЭЦ не подготовили нормативные объёмы топлива, рассказали ранее в КТЖ.

В каких городах Казахстана не подготовка к отопительному сезону идет с отставанием, можно узнать здесь.

Напомним, в ноябре прошлого года в Экибастузе произошла коммунальная авария, в городе был объявлен режим ЧС. Жители мёрзли в квартирах и пытались своими силами отогреть дома при 30-градусных морозах.

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