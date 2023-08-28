  • 28 Августа, 18:16
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля

Сегодня, 16:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
183
Фото: primeminister.kz

Из-за задолженности перед разрезами  несколько казахстанских ТЭЦ не подготовили нормативные объемы топлива, передает корреспондент  BaigeNews.kz со ссылкой на заместителя гендиректора по маркетингу и планированию перевозок ТОО "КТЖ-ГП" Нуржана Кельбуганова.

"Практически на всех ТЭЦ имеются нормативные запасы топлива выше нормы. В некоторых – в полтора и два раза. Однако имеется несколько ТЭЦ – это Кокшетау жылу, ТЭЦ Петропавловск, Риддер и Кентау – запасы на которых ниже нормативного уровня ввиду задолженности перед разрезами. Из-за долгов только за отопительный сезон "Богатырь комір" отказался от погрузки порядка 500 тыс тонн угля", - сообщил он, выступая перед журналистами на брифинге в Астане.

Кельбуганов подчеркнул, что восполнить такое отставание в пиковый период сезона практически невозможно, а неравномерное накопление угля может послужить к сгущению перевозок в разгар отопительного сезона и созданию рисковых ситуаций.

"В этой части между министерством энергетики, акиматами областей, разрезами и получателями проводились неоднократные совещания и круглые столы. Во избежание дополнительных сложностей необходимо заблаговременное планирование и согласованность действий со всеми участниками перевозочного процесса", - добавил представитель КТЖ.

 

Самое читаемое

Наверх