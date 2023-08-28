Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
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Из-за задолженности перед разрезами несколько казахстанских ТЭЦ не подготовили нормативные объемы топлива, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на заместителя гендиректора по маркетингу и планированию перевозок ТОО "КТЖ-ГП" Нуржана Кельбуганова.
"Практически на всех ТЭЦ имеются нормативные запасы топлива выше нормы. В некоторых – в полтора и два раза. Однако имеется несколько ТЭЦ – это Кокшетау жылу, ТЭЦ Петропавловск, Риддер и Кентау – запасы на которых ниже нормативного уровня ввиду задолженности перед разрезами. Из-за долгов только за отопительный сезон "Богатырь комір" отказался от погрузки порядка 500 тыс тонн угля", - сообщил он, выступая перед журналистами на брифинге в Астане.
Кельбуганов подчеркнул, что восполнить такое отставание в пиковый период сезона практически невозможно, а неравномерное накопление угля может послужить к сгущению перевозок в разгар отопительного сезона и созданию рисковых ситуаций.
"В этой части между министерством энергетики, акиматами областей, разрезами и получателями проводились неоднократные совещания и круглые столы. Во избежание дополнительных сложностей необходимо заблаговременное планирование и согласованность действий со всеми участниками перевозочного процесса", - добавил представитель КТЖ.
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