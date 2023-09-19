Где в Казахстане подготовка к отопительному сезону идет с отставанием

В Министерстве энергетики назвали города, которые находятся на особом контроле ведомства, в связи с предстоящим отопительным сезоном, передаёт BaigeNews.kz.

"На особом контроле у министерства - города Мангистауской области, Актау, Жезказган. Нас беспокоит МАЭК. Кроме того, мы идем с отставанием по городу Темиртау, в частности по ТЭЦ-2. По городу Риддер поздно выделили финансирование, сейчас активно ведутся работы. К концу сентября ожидаем первые два котла получить", - сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге в правительстве.

По его словам, подготовка к отопительному сезону в перечисленных городах мониторится ведомством ежедневно.

"Мы надеемся, что отопительный сезон пройдет штатно", - заверил он.

В целом, по информации минэнерго, на электрических станциях запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На сегодняшний день работы ведутся на 5 энергоблоках, 23 котлах и 20 турбинах, при этом уже завершен ремонт 4 энергоблоков, 17 котлов и 13 турбин.

"На ТЭЦ Риддера подрядными организациями ведется ремонт всех 6 котлов. Котлы №2 и 3 будут введены в эксплуатацию уже в конце сентября.

В рамках обеспечения надежной работы Экибастузской ТЭЦ в предстоящий отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлов. Также за счет акционерного общества "ЦАЭК" ремонтируются вспомогательное оборудование, здания и сооружения. Также на контроле находится подготовка ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау". Срок завершения ремонта котла №4 здесь продлевается до конца октября", - проинформировал Нурмаганбетов.