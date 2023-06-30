Гульмира Сатыбалды осуждена на восемь лет

Фото: sud.gov.kz

Суд Кызылорды вынес приговор Гульмире Сатыбалды и шести подсудимым по делу о присвоении и растрате вверенного им имущества в особо крупном размере и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего с 2018 по 2020 год Гульмира Сатыбалды совместно с Гани Бекбосыновым приняли 14 актов о якобы выполненных строительно-монтажных работах на сумму 2 миллиарда 130 миллионов тенге. Из-за незаконных действий государству был нанесён ущерб в размере 441 миллион тенге", – говорится в сообщении.

Гульмиру Сатыбалды признали виновной по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Её приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, 4 мая в Байконырском районном суде № 2 Астаны Гульмиру Сатыбалды приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она под давлением заставила предпринимателя Турсена Алагузова отказаться от 43% акций его компании АО "Galanz bottlers".

Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в числе которых "Самоуправство", "Организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением" и "Похищение человека". Гособвинитель запрашивал для неё восемь лет лишения свободы.

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц обвиняли в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы. Также Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Как сообщили в Антикоре.

В марте этого года Сатыбалдыулы пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.