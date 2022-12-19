Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум эпизодам

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Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшей супруги Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды, по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряжённого с похищением человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как сообщили в ведомстве, сумма причинённого потерпевшей ущерба составила более 6,6 миллиарда тенге.

15 декабря 2022 года уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

"Сатыбалды Гульмира, руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов. На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

Расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается.

Напомним, в марте Антикор сообщил о задержании Гульмиры Сатыбалды и водворении её в ИВС Астаны. Ранее жительница Алматы записала видеообращение в соцсетях, обвинив Гульмиру Сатыбалды в рейдерстве.

Сообщалось также, что её подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.