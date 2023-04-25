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baigenews.kz Вчера, 17:11
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Вчера, 17:11
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Фото: baigenews.kz

Восемь лет лишения свободы просит прокурор для Гульмиры Сатыбалды

В столичном суде №2 Байконурского района Астаны продолжают рассматривать дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. Прокурор просит назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.
 
Он настаивает, что Гульмиру Сатыбалды необходимо признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 часть 4 ("Самоуправство"), 28 часть 3 ("Организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением") и 125 часть 2 пункты 1, 8 ("Похищение человека").  

"Назначить по статье 389 части 4 УК - шесть лет лишения свободы, по статьям 28 часть 3 и 125 часть 2 пункты 1, 8 УК - восемь лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании статьи 58 часть 3 УК РК путём поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Сатыбалды восемь лет лишения свободы без конфискации имущества. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности", - сказал прокурор Азамат Сарсембаев.

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Вчера, 17:11
582
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