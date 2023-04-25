Восемь лет лишения свободы просит прокурор для Гульмиры Сатыбалды

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В столичном суде №2 Байконурского района Астаны продолжают рассматривать дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. Прокурор просит назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.



Он настаивает, что Гульмиру Сатыбалды необходимо признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 часть 4 ("Самоуправство"), 28 часть 3 ("Организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением") и 125 часть 2 пункты 1, 8 ("Похищение человека").