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Экс-супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимая подозревается в рейдерстве и похищении человека.

Адвокат Сатыбалды Асель Рабатова попросила изменить меру пресечения в отношении своей подзащитной.

"Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей меры пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, женщина, ей тяжело находиться в полной изоляции. Имеет пятерых внуков на сегодняшний день, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - ходатайствовала она.

Однако прокурор Альмира Кожахметова была непреклонна.