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Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан
Экс-супруга бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимая подозревается в рейдерстве и похищении человека.
Адвокат Сатыбалды Асель Рабатова попросила изменить меру пресечения в отношении своей подзащитной.
"Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей меры пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, женщина, ей тяжело находиться в полной изоляции. Имеет пятерых внуков на сегодняшний день, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - ходатайствовала она.
Однако прокурор Альмира Кожахметова была непреклонна.
"Мера пресечения может быть изменена, если имеется основания. В настоящее время основания, послужившие избранию в отношении подсудимой Сатыбалды в виде заключения под стражей. Обстоятельства для отмены или изменения не установлены, поскольку в ходе досудебного производства были факты, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу. Поэтому я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит", - заявила она.
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