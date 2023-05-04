К семи годам лишения свободы приговорили Гульмиру Сатыбалды

Фото: ratel.kz

В Астане сегодня вынесли приговор экс-супруге старшего племянника Нурсултана Назарбаева, бизнесмена Кайрата Сатыбалды - Гульмире Сатыбалды. Её приговорили к семи годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 района Байқоңыр города Астаны.

"Гульмира Сатыбалды в период июнь–сентябрь 2020 года, оказывая морально-психологическое давление на потерпевшего Алагузова Т., заставила переписать принадлежащие ему 43,25 процента акции АО "Galanz Bottlers" от доверенных лиц последнего на своё доверенное лицо Джусупова А., чем был причинён материальный ущерб на сумму более 6,5 миллиарда тенге. Кроме того, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года Сатыбалды с помощью своего водителя и телохранителя Мади Батыршаева, а также Рашида Утебекова организовала похищение своей бывшей помощницы Айгуль Мекешовой, и, применив угрозу, принудила подписать договор купли-продажи 75 процентов доли участия в ТОО "MaxiBottlers" (компания – держатель товарных знаков "Maxi"), в результате был нанесён материальный ущерб на сумму 375 000 тенге", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, вина Гульмиры Сатыбалды, Мади Батыршаева и Рашида Утебекова подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписью, изъятой с места происшествия, заключениями судебных экспертов, специалиста и другими доказательствами.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание Сатыбалды, судом признаны неоднократность уголовных правонарушений и особо активная роль в их совершении. Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств Гульмиры Сатыбалды суд не нашёл.

Для Мади Батыршева отягчающим обстоятельством стала его активная роль в совершении уголовных правонарушений, в качестве смягчающего уголовную ответственность суд признал наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Рашида Утебекова судом не усмотрено, смягчило его уголовную ответственность и наказание наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и изобличение других соучастников уголовного правонарушения.

"Судом Гульмира Сатыбалды и Мади Батыршаев признаны виновными в совершении самоуправства и организации похищения. Оба осуждены к семи годам лишения свободы. Рашид Утебеков признан виновным в похищении человека и ему, учитывая наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения, назначено наказание с применением статьи 55 части 4 УК РК в виде пяти лет лишения свободы", - говорится приговоре.

Согласно приговору суда, Гульмиру Сатыбалды также лишат государственной награды ордена "Курмет". Суд уже внёс представление президенту.

Гражданский иск потерпевшего Алагузова удовлетворён частично, и в его пользу взыскана сумма ущерба в размере более 6,5 миллиарда тенге, путём возврата 43,25 процента простых акций и моральный вред в сумме одного миллиона тенге.

Производство по гражданскому иску потерпевшей Айгуль Мекешовой прекращено в связи с заключением медиативного соглашения и отказом от иска.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в числе которых "Самоуправство", "Организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением" и "Похищение человека". Гособвинитель запрашивал для неё восемь лет лишения свободы.

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц обвиняли в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы. Также Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Как сообщили в Антикоре.

В марте этого года Сатыбалдыулы пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.

Мади Батыршаева обвиняли в организации уголовного правонарушения, а Рашида Утебекова в похищении человека.