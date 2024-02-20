Гульбара Султанова возглавила комитет МКИ РК

Главой Комитета по делам гражданского общества МКИ РК назначена Гульбара Султанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Приказом министра культуры и информации Султанова Гульбара Бекетовна назначена на должность председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК", - говорится в сообщении.

Гульбара Султанова родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт им. 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.

1992-2000 гг. — учитель начальных классов средних школ Костанайской области.

2000-2001 гг. — учитель СШ №3 г. Костаная.

2002-2006 гг. — главный специалист департамента внутренней политики Костанайской области.

2006-2014 гг. — начальник, руководитель отдела управления внутренней политики акимата Костанайской области.

В 2014 г. была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта РК.

2014-2016 гг. — руководитель управления Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК.

2016-2018 гг. — руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий РК.

2018-2023 гг. — заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С ноября 2023 г. по настоящее время — заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.