Государству возвращены неиспользуемые 1,5 миллиона гектаров земли в РК

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

С начала года прокуроры вернули государству неиспользуемые 1,5 миллиона гектаров земли. Об этом стало известно на заседании коллегии Генпрокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

В работе коллегии приняли участие депутаты мажилиса парламента, руководители министерств сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, здравоохранения и другие заинтересованные лица.

"Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до восьми миллионов гектаров. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам возвращены свыше 500 тысяч гектаров земель. Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч гектаров", - сообщили в Генпрокуратуре.

По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц Управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской областей.

Осуждено девять виновных лиц. К примеру, в СКО к шести годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайшиков.

Генпрокурор Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые "серые" схемы, в том числе посредством СПК.

Перед министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.