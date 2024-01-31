Госпредприятие выплатило долг предпринимателю после жалобы в Антикор
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Государственное коммунальное предприятие "Аксу су арнасы" рассчиталось с предпринимателем после его обращения в Антикоррупционную службу по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
В своём обращении в Антикоррупционную службу индивидуальный предприниматель рассказал, что КГП на ПХВ "Аксу су арнасы" не выплатило ему деньги по исполненным обязательствам в рамках госзакупок.
После вмешательства ведомства организация, признав свою ошибку, перевела деньги предпринимателю. Вместе с тем бухгалтера предприятия "Аксу су арнасы" привлекли к дисциплинарной ответственности.
"Если предприниматель сталкивается с коррупционными проявлениями, административными препятствиями, он может обратиться по телефону горячей линии Антикоррупционной службы региона по номеру 8 (7182) 37-85-86″, — напомнили в ведомстве.
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