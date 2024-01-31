Госпредприятие выплатило долг предпринимателю после жалобы в Антикор

Государственное коммунальное предприятие "Аксу су арнасы" рассчиталось с предпринимателем после его обращения в Антикоррупционную службу по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

В своём обращении в Антикоррупционную службу индивидуальный предприниматель рассказал, что КГП на ПХВ "Аксу су арнасы" не выплатило ему деньги по исполненным обязательствам в рамках госзакупок.

После вмешательства ведомства организация, признав свою ошибку, перевела деньги предпринимателю. Вместе с тем бухгалтера предприятия "Аксу су арнасы" привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Если предприниматель сталкивается с коррупционными проявлениями, административными препятствиями, он может обратиться по телефону горячей линии Антикоррупционной службы региона по номеру 8 (7182) 37-85-86″, — напомнили в ведомстве.

В Астане налоговики необоснованно арестовывали счета бизнесменов, что само по себе влечёт приостановление предпринимательской деятельности. Всего прокуратура столицы выявила нарушения прав свыше 6 тысяч субъектов бизнеса.

А в Шымкенте социально-предпринимательскую корпорацию оштрафовали на 105 миллионов тенге за ущемление прав бизнесменов.

Тогда как в Карагандинской области прокуроры выявили факты незаконного привлечения предпринимателей к административной ответственности. Проверка выяснила, что приказы налоговиков в отношении бизнесменов буквально парализовали их деятельность.