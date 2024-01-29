Налоговики необоснованно арестовывали счета столичных бизнесменов
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Прокуратурой выявлены нарушения прав свыше 6 тысяч субъектов бизнеса столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
"Уполномоченный орган, не проверив и не удостоверившись в том, что доход ИП составлял менее 1-кратного размера минимальной заработной платы, не указав сумму нарушений, необоснованно направлял уведомления об уплате обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, неисполнение таких уведомлений предусматривает административную ответственность, а также наложение арестов на банковские счета, что влечет приостановление предпринимательской деятельности.
По акту прокурорского надзора отозваны уведомления, направленные в адрес предпринимателей.
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