Налоговики необоснованно арестовывали счета столичных бизнесменов

Прокуратурой выявлены нарушения прав свыше 6 тысяч субъектов бизнеса столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"Уполномоченный орган, не проверив и не удостоверившись в том, что доход ИП составлял менее 1-кратного размера минимальной заработной платы, не указав сумму нарушений, необоснованно направлял уведомления об уплате обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, неисполнение таких уведомлений предусматривает административную ответственность, а также наложение арестов на банковские счета, что влечет приостановление предпринимательской деятельности.

По акту прокурорского надзора отозваны уведомления, направленные в адрес предпринимателей.