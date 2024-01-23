Налоговики незаконно взыскивали с бизнесменов миллионы тенге в Карагандинской области

В Карагандинской области прокуроры выявили ряд нарушений прав налогоплательщиков, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратуры района имени Казыбек би близ Караганды проверили районное управление госдоходов и выявили ряд нарушений прав налогоплательщиков. В частности, налоговики вынесли приказы в отношении бизнесменов и парализовали их деятельность. Тогда как, в соответствии со статьей 128 Налогового кодекса налоговый орган может вынести приказ о взыскании задолженности только в случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом.

Сообщается, что по акту прокурорского надзора 126 налоговых приказов на общую сумму 4 444 641 тенге были отменены, а ограничительные меры частными судебными исполнителями были сняты.

Кроме того, налоговики выставляли уведомления с суммой ноль тенге, а в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 114 Налогового Кодекса РК в уведомлении должны быть указаны - сумма налогового обязательства и (или) обязательства по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей, в случаях установленных законом. Поэтому благодаря прокурорам 675 уведомлений в отношении предпринимателей были отозваны.

Также отменены 23 уведомления с электронной цифровой подписью лица, не уполномоченного на подпись.

Помимо этого, установлены факты незаконного привлечения к административной ответственности 127 субъектов частного предпринимательства.

Прокуроры также выявили, что индивидуальный подоходный налог взимали с 63 родителей детей с инвалидностью на общую сумму 583 658 тенге. В ведомстве отметили, что приняли меры к возврату излишне уплаченных сумм.