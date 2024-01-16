На 105 млн тенге оштрафовали СПК "SHYMKENT" за ущемление прав предпринимателей

АО "Социально-предпринимательская корпорация "SHYMKENT" привлечена к административной ответственности и оштрафована на 105 млн. тенге за ущемление прав субъектов бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

"Установлено, что СПК при заключении договоров с предпринимателями применяли различные проценты штрафных санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. К примеру, согласно договору о совместной деятельности с одной из ТОО за нарушения при выполнении строительных работ СПК обязал выплачивать неустойку в размере 0,01%, а за аналогичные нарушения к другому ТОО применены 5 %", - сообщили в прокуратуре.

Специализированный межрайонный суд по административным делам города Шымкент согласился с доводами прокуратуры и признав вину СПК в совершении административного правонарушения по ч.3-1 ст.159 КоАП наложил штраф в размере 104,7 млн тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.