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Головкина официально "лишили" боя с Алимханулы

Вчера, 10:22
АВТОР
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instagram.com/janibek_alimkhanuly, instagram.com/Gggboxing Вчера, 10:22
Вчера, 10:22
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly, instagram.com/Gggboxing

Всемирная боксёрская организация (WBO) обновила рейтинги бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Sports.kz.

В среднем весе Геннадий Головкин лишился первой строчки табеля о рангах и переместился на четвертое место. Таким образом, GGG больше не является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO, которым владеет Жанибек Алимханулы.

Новым лидером рейтинга стал британец Крис Юбэнк-младший, на второе место поднялся еще один представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов, третью позицию стал другой британский боксер Феликс Кэш. Бывший вторым Лиам Смит после поражения нокаутом от Юбэнка опустился на десятую строчку.

Напомним, что предыдущее выступление Головкина на ринге состоялось год назад — в сентябре 2022-го, тогда он уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в их третьем поединке. 

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