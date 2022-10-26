Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира

Фото: sports.kz

Японский экс-чемпион мира в среднем весе Риота Мурата высказался о гипотетическом поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мурату спросили на японском шоу о том, мог бы он провести бой с Альваресом, если бы победил казахстанского боксёра Геннадия Головкина в апреле. Ответ боксера цитирует Prtimes.jp.

"Что, если бы я выиграл? Я никогда не думал об этом, но теперь, когда вы это сказали, я думаю, я бы сделал что-нибудь достойное сожаления. Возможно, я потерял около одного миллиарда иен (вознаграждения)", — улыбнулся японец.

Напомним, девятого апреля в японской Сайтаме Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF.