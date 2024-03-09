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Отбор на Олимпиаду-2024: Валентина Хальзова победила чемпионку мира по боксу

Сегодня, 18:38
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kfb.kz Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: kfb.kz

Казахстанская боксёрша Валентина Хальзова провела свой первый поединок на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов Хальзова встретилась с представительницей Турции Бюшрой Ишилдар и победила ее раздельным решением судей.

Таким образом, Валентина Хальзова вышла в четвертьфинал турнира и продолжает борьбу за лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Чтобы попасть на предстоящую Олимпиаду, на турнире в Бусто-Арсицио в весе 75 кг у женщин нужно дойти до полуфинала — медальные бои в этой категории не предусмотрены.

Добавим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016 года и двукратной бронзовой призеркой мирового первенства (2022, 2023). Что касается ее соперницы, то Бюшра Ишилдар выигрывала "золото" чемпионата мира среди молодёжи в 2021 году. 

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