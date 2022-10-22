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  • Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы"
atameken.kz Сегодня, 09:46
321
Фото: atameken.kz

Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы"

Президент Казахстана подписал указ и присвоении Каирбеку Сулейменову звания "Халық қаһарманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан высшая степень отличия – звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена ветерану органов внутренних дел Каирбеку Шошановичу Сулейменову", - говорится в сообщении. 

 

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#Указ Главы государства #награждение #Халық қаһарманы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:46
321
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