Гигантский мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился в Актобе

Фото: diapazon.kz

Портрет казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появился на одном из домов Актобе, откуда певец родом. Гигантское изображение, высота которого около 18 метров, украшает многоэтажку по улице Бокенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Певец родом из Актобе, именно поэтому художники решили запечатлеть его в родном городе. Образ певца и его история успеха вдохновили команду Ассоциации Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт.

"Для работы художники использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал горожан как можно дольше. Высота изображения не менее 18 м (более девять этажей)", - рассказали инициаторы проекта.