Лента новостей
- Полиция проверяет школы Кокшетау после сообщения о заложенных взрывных устройствах 10:35 0
- Новый спортивный зал для детей открыли в Северо-Казахстанской области 10:27 45
- Более 110 тысяч раз нарушили правила стоянки на платных парковках автовладельцы в Астане 10:10 128
- В регионах назначили представителей Уполномоченного по правам человека РК 09:43 151
- В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ 09:29 114
- Гигантский мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился в Актобе 09:21 168
- Тайник с оружием обнаружили на даче в Талдыкоргане 08:56 188
- COVID-19 за сутки подтвердился у 34 человек в Казахстане 08:46 233
- Пара Голубев-Недовесов впервые пробилась в полуфинал АТР 500 08:40 142
- О новой волне коронавируса предупреждают специалисты 08:22 806
- Головкин получил четыре варианта развития карьеры 08:08 260
- 23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в казахстанские вузы 07:47 531
- Аренда жилья в Казахстане дешевеет 06:35 372
- Сотрудник полиции осужден за мошенничество в Костанайской области 05:19 329
- Казахстанской индустрии сериалов не хватает средств 04:13 404
- Telegram начал торговать именами пользователей 03:24 338
- Яйца поштучно продают в Костанае 02:01 580
- Услуги воздушного транспорта подорожали в Казахстане на 20% 01:12 444
- Лже-сотрудники банка обманули жительницу Петропавловска на 8,5 млн тенге 00:06 445
- Асфальт положили на железнодорожные пути: полиция подтвердила факт нарушения 27.10.2022 485
- Геннадий Головкин проведет бой в Казахстане 27.10.2022 825
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 352
- "Нужно доверять лошади, и чтобы она доверяла тебе". Интервью с 16-летней конкурщицей из Караганды 27.10.2022 399
- Меньше CO2 и больше деревьев: Брекешев рассказал об экологической перспективе Казахстана 27.10.2022 403
- В КТЖ отменили проект с разными ценами на билеты на верхних и нижних полках в вагонах 27.10.2022 653
- Какой будет погода в Казахстане 28 октября 27.10.2022 653
- Выборы президента: заседание Клуба молодых избирателей состоялось в Астане 27.10.2022 363
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 561
- Наблюдатели за выборами: активность гражданского общества в Казахстане растёт 27.10.2022 400
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 424
- "Сделать так, чтобы казахский язык звучал во всем мире". Актёр дубляжа аниме о своей работе 27.10.2022 803
- Глава правительства России прибыл в Казахстан 27.10.2022 1894
- Семейский "Голос" с участием детей-инвалидов вызвал овации у зрителей 27.10.2022 652
- Главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета выступили с заявлением 27.10.2022 557
- Оппозиционный кандидат Нурлан Ауесбаев раскритиковал Ертысбаева, Перуашева и Дайрабаева 27.10.2022 872
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 564
- Первый форум HR студентов состоялся в Казахстане 27.10.2022 430
- Как в Казахстане добывают уран. Репортаж 27.10.2022 850
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 599
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 418
- Казахстанка стала лучшей на турнире по настольному теннису в Египте 27.10.2022 440
- Токаев принял в Акорде президентов Таджикистана и Узбекистана 27.10.2022 867
- Сотрудничество в экономике и торговле обсудили представители Казахстана и Узбекистана 27.10.2022 346
- Управляющий директор Qazcontent рассказал, каким должен быть идеальный подкаст 27.10.2022 1056
- Бизнес-сообщество выступило против НПА, принятых "вслепую" 27.10.2022 409
- Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб 27.10.2022 1609
- В авиакомпаниях объяснили, из чего складывается цена на авиабилеты в Казахстане 27.10.2022 487
- Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде Садыра Жапарова 27.10.2022 357
- "Безрезультатно и неэффективно": сенатор раскритиковал работу комитета госаудита 27.10.2022 934
- В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге 27.10.2022 426
- Выборы президента: иностранные наблюдатели начали работать в Казахстане 27.10.2022 512
- Почему "Самрук-Қазына" отказался от рублёвого финансирования 27.10.2022 451
- Амнистированным участникам январских событий помогут с трудоустройством и социализацией — юрист 27.10.2022 561
- Санкции, передислокация и Транскаспийский коридор. О чем ещё говорили президенты Казахстана и ЕС 27.10.2022 510
- Какие страны ЕС больше всего инвестируют в Казахстан 27.10.2022 537
- Токаеву презентовали проект производства "зелёного" водорода 27.10.2022 348
- Скандал в "Зерде": Суд отказал Арману Абдрасилову в обжаловании решения ликвидационной комиссии 27.10.2022 1072
- Президент Казахстана провёл переговоры с Президентом Европейского Совета 27.10.2022 386
- Президент Кыргызстана прибыл в Астану с рабочим визитом 27.10.2022 785
- "Горы — не стадион для достижений". Как стать начинающим альпинистом 27.10.2022 490
- 73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад 27.10.2022 394
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 4774
- В Шымкенте задержали вооружённую преступную группу, промышлявшую вымогательством 27.10.2022 1071
- Авиасообщение Астана - Павлодар возобновили после поручения президента 27.10.2022 443
- Закон об амнистии 1,5 тысячи участников январских событий направили на подпись президенту 27.10.2022 384
- Токаев встретился с Президентом Европейского Совета в Астане 27.10.2022 554
- Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках 27.10.2022 715
- На "розовые облака" пожаловались жители Караганды 27.10.2022 437
- Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу 27.10.2022 422
- Более 79 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей работы 27.10.2022 549
- Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 27.10.2022 612
- Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500 27.10.2022 418
- Костанайцы с инвалидностью рассказали, как добиться успеха 27.10.2022 428
- Что курят наши дети? Вся правда об электронных сигаретах 27.10.2022 2244
- Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование 27.10.2022 3976
- Из аэропорта Актобе выполнен первый рейс в Дубай 27.10.2022 980
- Фонд "Қазақстан халқына" окажет матпомощь пострадавшим при лесных пожарах костанайцам 27.10.2022 484
- Имя военнослужащего Минобороны внесли в Книгу рекордов Казахстана 27.10.2022 758
- Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному маркетплейсу 27.10.2022 992
- Ксения Собчак покинула Россию, её коммерческий директор арестован - СМИ 27.10.2022 6043
Сегодня, 09:21
168
Гигантский мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился в Актобе
Портрет казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появился на одном из домов Актобе, откуда певец родом. Гигантское изображение, высота которого около 18 метров, украшает многоэтажку по улице Бокенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Певец родом из Актобе, именно поэтому художники решили запечатлеть его в родном городе. Образ певца и его история успеха вдохновили команду Ассоциации Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт.
"Для работы художники использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал горожан как можно дольше. Высота изображения не менее 18 м (более девять этажей)", - рассказали инициаторы проекта.
Поделитесь:
-
Hype news
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 4774
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 14253
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1280
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1260
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2309
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2422
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3688
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10979
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4882
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87724
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3881
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3366
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12139
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5535
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2233
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2609
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32310
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3367
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4436
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11414
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10382
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7336
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299945
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7805
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7187
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24401
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7661
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7465
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14531
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10067
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9733
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11521
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27977
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9549
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13232
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20840
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11198
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11792
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8662
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28569
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8732
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348014
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37185
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9570
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10217
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16078
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9405
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49174
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14305
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12150
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11361
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10563
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10935
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12542
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10074
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11031
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10447
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27469
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10231
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10544
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10098
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31731
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189498
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17055
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21257
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12072
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12433
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21154
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7467
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13350
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7359
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10162
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32200
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14633
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 8023
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11985
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8128
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25319
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10197
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 11001
-
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 352
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 561
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 424
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 564
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 599
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 418
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 886
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1123
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 842
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18529
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1130
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 998
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1045
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6092
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1670
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12792
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11031
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11033
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11544
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10686
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14930
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11645
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13139
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14117
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13787
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11382
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11771
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28314
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12738
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15106
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11830
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13098
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13754
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15036
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13175
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15148
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14675
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15865
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15789
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32354
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16244
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17186
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16874
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17775
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17681
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26626
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17157
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24416
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35170
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18941
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24682
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23496
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25468
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21533
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22978
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21197
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20996
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20923
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36611
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23006
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21128
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26054
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25203
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25560
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24828
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24945
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27083
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27577
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26260
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25844
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26532
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27893
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25335
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28866
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26298
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26922
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27875
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29693
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28527
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27712