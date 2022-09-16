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  • Где и во сколько казахстанцы могут посмотреть бой Головкина и "Канело"
prosports.kz Сегодня, 09:18
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Фото: prosports.kz

Где и во сколько казахстанцы могут посмотреть бой Головкина и "Канело"

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия", передаёт BaigeNews.kz

Прямая трансляция трилогии на телеканалах Qazaqstan и Qazsport назначена на 18 сентября (воскресенье) в 05:00 по времени Нур-Султана, на "Первом канале "Евразия" эфир стартует в 06:00

Отметим, что начало Вечера бокса, в главном событии которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, назначено но 18 сентября в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Однако главный бой ожидается ориентировочно в 08:00

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе также можно будет смотреть онлайн на сайтах указанных телеканалов.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. На данный момент всеми поясами в 168 фунтах владеет "Канело". Для Головкина это будет первый бой в карьере не в среднем весе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Official page (@qazsport_official)

 
 
 
 
 
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Публикация от Первый канал "Евразия" (@1tvkz)

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#Геннадий Головкин #Канело Альварес #GGG #бокс
Сегодня, 09:18
298
Журналист
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