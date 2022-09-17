open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Флеш-мобом в поддержку Головкина завершился субботник на территории EXPO
QazExpoCongress Сегодня, 17:09
58
Фото: QazExpoCongress

Флеш-мобом в поддержку Головкина завершился субботник на территории EXPO

Необычно закончилась очистка прилегающей территории к объектам делового центра EXPO. Субботник решили посвятить предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "QazExpoCongress".

Акция проходила в рамках Всемирного дня чистоты World Cleanup day 2022 и ежегодной экоинициативы "Бірге таза Қазақстан!". 

После субботника коллектив компании у подножья главной достопримечательности столицы – Музея энергии будущего NUR ALEM провёл флешмоб в поддержку Геннадия Головкина.

Напомним, третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартует 18 сентября в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Начало Вечера бокса, в главном событии которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, запланировано на 05:00 по времени Нур-Султана. Однако главный бой ожидается ориентировочно в 08:00

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"

Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.

 

Видео: QazExpoCongress
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:09
58
Журналист
Наверх