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Флеш-мобом в поддержку Головкина завершился субботник на территории EXPO
Необычно закончилась очистка прилегающей территории к объектам делового центра EXPO. Субботник решили посвятить предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "QazExpoCongress".
Акция проходила в рамках Всемирного дня чистоты World Cleanup day 2022 и ежегодной экоинициативы "Бірге таза Қазақстан!".
После субботника коллектив компании у подножья главной достопримечательности столицы – Музея энергии будущего NUR ALEM провёл флешмоб в поддержку Геннадия Головкина.
Напомним, третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартует 18 сентября в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Начало Вечера бокса, в главном событии которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, запланировано на 05:00 по времени Нур-Султана. Однако главный бой ожидается ориентировочно в 08:00.
Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"
Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.
Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.
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