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Гендиректора "Алматинских теплосетей" оштрафовали на 560 млн тенге за получение взятки
Генеральный директор и другие руководители "Алматинских тепловых сетей" осуждены за коррупцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Приговором суда №2 Медеуского района Алматы осуждены за получение взятки:
- генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 миллионов тенге;
- главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 миллионов тенге;
- начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 миллионов тенге.
Также за дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
В Антикоре сообщили, что должностные лица "АлТС" подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 миллионов тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы.
Отметим, указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
"Общая сумма штрафа для осужденных составила 2,8 миллиарда тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест", - добавили в пресс-службе.
К слову, в соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).
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