- Курс доллара вырос почти на 10 тенге в Казахстане 18:20 70
- Казахстанские параспортсмены завоевали 46 медалей на турнире в Бишкеке 17:58 146
- Спасателей и технику дополнительно направили в Уральск для ликвидации паводков 17:56 145
- Стало известно, почему Казахстан попал в "чёрный список" Шенгена 17:43 235
- Где живут самые бедные казахстанцы 17:37 134
- Верховный комиссар ООН по правам человека прочитает лекцию в КазГЮУ 17:20 174
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 17:11 288
- Глава МИД Великобритании прилетит в Казахстан 17:01 287
- Авария на теплосетях произошла в Рудном 16:39 240
- Назван самый дорогой город Казахстана 16:23 482
- В Казахстане стартуют продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 15:55 421
- Cтало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе - Токаев 15:42 491
- Забастовку работников на месторождении Жетыбай признали незаконной 15:41 308
- В Павлодарской области врачи спасли жизнь новорождённого 15:39 346
- Токаев провёл совещание с акимами и руководителями госорганов в Акорде 15:34 336
- Семь человек получили ожоги при взрыве газа в многоэтажке Темиртау 15:31 355
- Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США 15:07 326
- Похищали и избивали: преступную группу разоблачили в Актау 14:29 555
- Спрос на российские рубли упал в Казахстане 14:02 352
- ОПГ в Астане выписала фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге 13:45 734
- Снежный барс попал в кадр фотоловушки в природном парке ВКО 13:42 315
- Коррупция в столичном акимате: главу центра занятости Астаны приговорили к 9-миллионному штрафу 13:20 865
- Совершивший зверское преступление рудничанин признан невменяемым 12:46 501
- У шымкентца угнали машину во время тест-драйва 12:44 439
- В МВД наградили лётчиков, перевозивших гуманитарные грузы в Турцию и Сирию 12:18 359
- Россияне пьют почти в два раза больше, чем казахстанцы 12:08 479
- Около 50 уголовных дел завели из-за пожаров с начала года в Казахстане 11:58 323
- Спецоперация КНБ: задержаны торговцы оружием и фальшивыми долларами 11:27 397
- В Шымкенте должностные лица подозреваются в хищении 3 тысяч тонн муки 11:18 339
- Наказание за фиктивный техосмотр ужесточат в Казахстане 10:52 347
- Гендиректора "Алматинских теплосетей" оштрафовали на 560 млн тенге за получение взятки 10:27 380
- Посол Казахстана на Кипре встретился с представителем ОБСЕ 10:07 353
- Более трёх тысяч кандасов вернулись в Казахстан с начала года 09:40 433
- В Казахстане выявили 44 новых случая COVID-19 09:12 350
- Блогера подозревают в краже оборудования с промышленного предприятия Караганды 08:52 465
- Шавката Рахмонова с размахом встретили в Казахстане после пятой победы в UFC 08:39 509
- Угрозы подтопления населенных пунктов нет - акимат Актюбинской области 07:58 411
- В Казахстане возрождают национальную породу собак — тазы 07:16 504
- Казахстанская федерация бокса озвучила свою позицию по бойкоту чемпионатов мира 06:48 851
- Казахстан временно запретил ввоз говядины из Бразилии 05:32 467
- Отчаявшиеся из-за засухи виноделы попытались спасти урожай танцем дождя 04:50 485
- В Шымкенте запустят простаивающие текстильные фабрики 03:10 580
- Кыргызстан будет поставлять товары в Россию в обход Казахстана 02:32 972
- Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную другой страны 01:43 816
- Бесплатные автобусы организуют до Отпан-тау в Мангистау 00:24 666
- В СКО растет число людей, изучающих казахский язык 12.03.2023 537
- Опасные развлечения детей на аттракционах напугали жителей Актау 12.03.2023 550
- Правительство Индии выступило против признания однополых браков 12.03.2023 568
- Уговаривали не кусать: видео спасения собаки из колодца поделились пожарные ВКО 12.03.2023 543
- "Казах" сообщил дату следующего боя в UFC 12.03.2023 605
- Митинг, забег и литературный вечер: как проходят встречи с избирателями в Казахстане 12.03.2023 674
- В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12.03.2023 740
- Казахстан завоевал второе золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 12.03.2023 817
- В одном из районов ЗКО объявили режим ЧС природного характера 12.03.2023 604
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 1221
- Как не стать обманутым дольщиком, объяснил аким Астаны 12.03.2023 617
- Из-за угрозы схода лавин закрыли трассу в ВКО 12.03.2023 611
- 63 граждан Узбекистана эвакуировали актюбинские спасатели 12.03.2023 604
- Подтопление участка дороги на границе с Россией ликвидировали в ЗКО 12.03.2023 612
- Су Ю Джан стала чемпионкой турнира BeeTV 60 Women's в Астане 12.03.2023 848
- Центр охраны плода открылся в перинатальном центре Талдыкоргана 12.03.2023 649
- Жанибеку Алимханулы предложили бой за два титула 12.03.2023 828
- Принятия закона "О банкротстве физических лиц" партия "Ак жол" добивалась 8 лет 12.03.2023 695
- Собирать кроссоверы сразу двух брендов будут на заводе в Алматы 12.03.2023 9920
- Пострадавшие при столкновении поездов проводники обратились к президенту Кыргызстана 12.03.2023 881
- Паводкоопасные места в ВКО проинспектировала комиссия на вертолёте 12.03.2023 807
- Нет школ и магазинов: как выживают жители "вымирающих" сёл на севере Казахстана 12.03.2023 962
- Браконьера крупной партией осетра задержали полицейские в Мангистау 12.03.2023 666
- Инватакси перестало работать в Костанае 12.03.2023 651
- Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина" 12.03.2023 695
- Пётр Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC 12.03.2023 685
- Беременные мужчины и диагнозы по Google: жители Щучинска массово жалуются на больницу 12.03.2023 13671
- Коронавирусом за сутки заразились 58 казахстанцев 12.03.2023 706
- Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч 12.03.2023 797
- Рыбакина одержала волевую победу на старте "Мастерса" 12.03.2023 698
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 943
- О возможном ухудшении качества воздуха предупредили жителей двух городов Казахстана 12.03.2023 728
- Песня Димаша прозвучала на американском радио 12.03.2023 885
- Арман Давлетяров стал ведущим телеканала Jibek Joly 12.03.2023 1750
- Семь человек оказались в снежном плену в Иле-Алатауском нацпарке 12.03.2023 744
Сегодня, 17:37
134
134Фото: Depositphotos.com/halfpoint
Где живут самые бедные казахстанцы
У пяти процентов казахстанцев доходы ниже величины прожиточного минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2022г. зарегистрировано в Туркестанской (8,5 процента), Мангистауской (8,1 процента) областях, а наименьшее – в городе Астана (2,1 процента) и в области Ұлытау (2,2 процента).
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 1218
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 942
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 16585
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3065
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2116
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1221
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1918
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19297
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2040
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1499
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1290
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1460
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5506
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9877
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1661
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2639
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2168
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14345
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1746
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1641
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1533
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4542
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1908
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3489
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2950
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5327
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10065
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2012
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2823
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34963
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1857
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2281
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2897
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2190
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5277
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3161
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2863
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6412
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3306
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2400
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2521
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12923
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2581
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12240
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15547
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2915
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4221
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1928
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7867
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17123
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26111
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4222
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3049
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4297
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2603
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2938
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43284
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2621
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4449
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6202
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11714
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3794
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27944
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4509
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4682
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3341
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5731
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39475
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4317
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2721
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4083
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3993
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20328
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4692
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9114
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38707
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 4035
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4211
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 15031
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9132
-
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 17:11 262
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 855
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5537
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 921
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1006
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 989
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1131
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 993
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1622
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1182
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1251
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1926
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1557
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1434
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2106
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1996
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1945
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1736
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2596
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2864
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2476
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3346
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3148
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2585
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2693
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3323
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2609
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3271
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3491
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3390
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3942
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2865
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3188
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3316
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3747
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3620
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4210
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3876
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3544
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3247
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3378
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3739
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4241
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4337
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4460
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4232
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4594
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4956
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4130
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4589
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4048
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3739
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4056
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4036
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4278
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4781
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4785
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3805
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5600
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4331
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4814
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4284
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4698
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4824
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4514
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4117
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3876
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4585
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4559
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4324
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4335
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5175
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4445
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4474
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4114
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5403
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4734
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6473
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4762
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5235