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Depositphotos.com/halfpoint Сегодня, 17:37
134
Сегодня, 17:37
134
Фото: Depositphotos.com/halfpoint

Где живут самые бедные казахстанцы

У пяти процентов казахстанцев доходы ниже величины прожиточного минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2022г. зарегистрировано в Туркестанской (8,5 процента), Мангистауской (8,1 процента) областях, а наименьшее – в городе Астана (2,1 процента) и в области Ұлытау (2,2 процента).

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#бедность #статистика #прожиточный минимум
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:37
134
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