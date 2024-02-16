ГАЗель опрокинулась на трассе в ВКО

На 111 км трассы "Семей-Усть-Каменогорск" в направлении ВКО полицейские обнаружили опрокинутое транспортное средство ГАЗель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Как выяснилось, в связи с погодными условиями, водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспорта. Мужчина самостоятельно добрался на попутном транспорте до села Привольное", - сообщили в полиции.

В полиции обратились к гражданам с просьбой не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий.

Напомним, в области Абай на трассе 15 февраля застряли 100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус. Сложность аварийно-спасательных работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге. Сейчас людей начали эвакуировать с помощью вертолетов. Около 140 человек эвакуировали с трассы в области Абай.