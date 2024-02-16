Около 140 человек эвакуировали с трассы в области Абай
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
67Фото: МЧС РК
В области Абай из снежных заносов спасено и эвакуировано около 140 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Как отметили в МЧС, всех эвакуированных доставили в село Калбатау.
"В экстренной медицинской помощи они не нуждаются. Размещены во временном пункте обогрева. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в министрестве.
Напомним, в области Абай на трассе 15 февраля застряли100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус. Сложность аварийно-спасательные работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге. Сейчас людей начали эвакуировать на вертолетах.
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