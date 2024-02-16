Около 140 человек эвакуировали с трассы в области Абай

В области Абай из снежных заносов спасено и эвакуировано около 140 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как отметили в МЧС, всех эвакуированных доставили в село Калбатау.

"В экстренной медицинской помощи они не нуждаются. Размещены во временном пункте обогрева. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в министрестве.

Напомним, в области Абай на трассе 15 февраля застряли100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус. Сложность аварийно-спасательные работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге. Сейчас людей начали эвакуировать на вертолетах.