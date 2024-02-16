Появилось видео с трассы в области Абай, где застряли более 100 авто

В области Абай на трассе со вчерашнего дня стоят 100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ДЧС области Абай, в Кокпектинском районе ведутся аварийно-спасательные работы. Их сложность заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге.

Отмечается, что дополнительно к месту проведения спасательных работ направлены 61 спасатель и 23 единицы техники.

Как сообщили в региональном департаменте полиции, колонна машин остановилась не доезжая 10 километров до села Кокпекты.

"На подьезде к колонне находятся сотрудники полиции Кокпектинского района, которые ожидают прорыва, с целью оказать помощь людям", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали семь человек. В медицинской помощи они не нуждались.