Появилось видео с трассы в области Абай, где застряли более 100 авто
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В области Абай на трассе со вчерашнего дня стоят 100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в ДЧС области Абай, в Кокпектинском районе ведутся аварийно-спасательные работы. Их сложность заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге.
Отмечается, что дополнительно к месту проведения спасательных работ направлены 61 спасатель и 23 единицы техники.
Как сообщили в региональном департаменте полиции, колонна машин остановилась не доезжая 10 километров до села Кокпекты.
"На подьезде к колонне находятся сотрудники полиции Кокпектинского района, которые ожидают прорыва, с целью оказать помощь людям", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали семь человек. В медицинской помощи они не нуждались.
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