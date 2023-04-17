- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 80
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 111
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 238
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 254
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 810
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 414
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 428
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 677
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 422
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 653
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 880
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 436
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 936
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 448
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 619
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 632
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 510
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 653
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 516
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 910
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 522
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 551
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 646
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 535
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1203
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 738
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 779
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 809
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 751
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 750
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 762
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 576
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 578
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 736
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 597
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 781
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 623
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 604
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 715
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 822
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1086
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 934
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1180
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 631
- Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске 16.04.2023 729
- Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население 16.04.2023 37809
- Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев 16.04.2023 847
- Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть 16.04.2023 715
- Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем 16.04.2023 1120
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая 16.04.2023 758
- KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе 16.04.2023 690
- Во Франции повысили пенсионный возраст 16.04.2023 797
- Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает 16.04.2023 3035
- Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее 16.04.2023 1472
- Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб 16.04.2023 1715
- Полицейский начальник избил подчиненного в Актау 16.04.2023 1559
- Драка в интернате Павлодарской области попала на видео 16.04.2023 998
- Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете 16.04.2023 902
- Главбуха отдела образования Талдыкоргана задержали с миллиардом тенге 16.04.2023 1213
- В Павлодарской области ветром сорвало крышу больницы 16.04.2023 978
- Возле Алматы произошло землетрясение 15.04.2023 911
- Metallica выпустила новый альбом после семи лет молчания 15.04.2023 1038
- Житель Актау спас сову 15.04.2023 883
- Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях 15.04.2023 844
- Циклон с Чёрного моря атакует Казахстан: погода на 16 апреля 15.04.2023 949
- Казахстанские теннисистки проиграли соперницам из Польши 15.04.2023 1085
- Движение восстановлено ещё на нескольких республиканских трассах 15.04.2023 829
- Соцподдержку военнослужащих обсудили в регионах Казахстана 15.04.2023 906
- В ДТП на трассе Караганда — Сарань погиб мужчина 15.04.2023 883
- Из-за ветра, метели и снега отключилась ЛЭП длиной 460 километров 15.04.2023 889
- В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь 15.04.2023 1092
- Буллинг в школах: Министр просвещения обратился к родителям 15.04.2023 1001
- Движение восстановлено на ранее закрытых трассах в двух регионах страны 15.04.2023 1095
- Пьяного мужчину спасли от прыжка с четвёртого этажа в Атырау 15.04.2023 903
- Стрельба и взрывы: в Судане начались столкновения между армией и спецназом 15.04.2023 1082
- Какие авиарейсы задержали из-за непогоды в Казахстане 15.04.2023 923
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3169
- Благодаря Рыбакиной Казахстан пробился на Кубок Билли Джин Кинг 15.04.2023 1155
- Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай 15.04.2023 1423
- Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане 15.04.2023 914
FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны
Авиакомпания FlyArystan сообщила о задержке авиарейсов, вылетающих из Астаны, из-за метель. Сильный снегопад мешает провести противообледенительные процедуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Все утренние рейсы из города Астана задерживаются из-за отсутствия возможности провести противообледенительные процедуры (сильный снегопад). Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании. Информируем, что пассажиры могут дополнительно самостоятельно проверять статус рейса в приложении или на сайте flyarystan.com", — говорится в сообщении.
Отметим, что в Астане из-за снегопада также ограничено движение общественного транспорта, горожане с трудом добираются на работу. Школьники с 1 по 12 классы отправлены на дистанционное обучение.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 736
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 819
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3163
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 27824
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1193
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1129
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1343
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2885
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1373
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1452
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2353
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1869
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1961
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1829
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1836
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1775
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1697
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2005
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1803
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2160
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2050
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1853
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1944
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2017
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2412
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1749
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1707
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10959
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1978
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2063
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1869
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2382
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2339
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3233
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2487
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2606
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5573
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3521
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1977
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2209
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2030
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1761
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6716
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1802
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1698
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2232
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2182
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2481
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1886
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2211
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2226
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2794
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8293
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9898
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2337
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2074
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2263
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2140
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4213
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2092
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2239
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2870
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2323
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2143
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2166
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27550
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3407
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2425
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2529
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2045
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2794
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14020
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20042
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2630
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2425
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16173
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2871
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2688
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13596
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2172
-
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 597
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1417
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1468
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1626
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2220
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1717
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1500
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1806
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2841
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1823
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1854
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1753
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1938
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1839
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1646
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1922
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1759
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1787
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1799
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1976
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1731
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2248
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1794
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1934
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2384
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1958
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1704
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2000
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1947
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1961
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2039
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2255
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2281
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2173
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2054
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2199
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1958
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2495
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2165
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2095
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1901
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2224
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2484
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2466
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1994
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1844
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2602
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2129
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2034
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2375
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4066
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2687
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2132
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2192
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2209
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2017
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2202
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2263
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2268
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2202
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1940
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2294
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2293
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2420
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2949
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2498
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2482
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2680
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3531
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2287
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2668
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2774
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2916
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2679
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3632
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3547
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3365
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3254
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3434
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3660