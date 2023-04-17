FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны

Фото: airportus.ru

Авиакомпания FlyArystan сообщила о задержке авиарейсов, вылетающих из Астаны, из-за метель. Сильный снегопад мешает провести противообледенительные процедуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Все утренние рейсы из города Астана задерживаются из-за отсутствия возможности провести противообледенительные процедуры (сильный снегопад). Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании. Информируем, что пассажиры могут дополнительно самостоятельно проверять статус рейса в приложении или на сайте flyarystan.com", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Астане из-за снегопада также ограничено движение общественного транспорта, горожане с трудом добираются на работу. Школьники с 1 по 12 классы отправлены на дистанционное обучение.