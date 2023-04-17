Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта

На севере Казахстана и в Астане продолжают бушевать достаточно длительные снегопады, которые частично парализовали движение на дорогах. Однако, согласно данным ондайн-табло, сложные погодные условия не стали причиной отмены рейсов в аэропорту столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В городе сохраняется штормовое предупреждение. По сообщению метеорологов, 17 апреля ожидаются метель. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный и порывы 15-20 м/с.

Снегоуборочная техника пока не справляется с таким объёмом осадков, и автомобили оказываются в снежном плену дорог.

На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако тротуары для пешеходов в большей части города остаются нерасчищенными. Горожанам приходится идти по сугробам, либо передвигаться вдоль проезжей части.

В CTS сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололёд, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта в Астане снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднён проезд для общественного транспорта. Из-за скопившегося на дорогах снега, автобусы буксуют и не могут ехать дальше. Пассажирам, которым нужно ехать дальше, приходится помогать автобусам выбираться из снежного плена. Так как транспорта на линиях не хватает, и следующий автобус придётся ждать неизвестно сколько.

Автобусы переполнены. Автомобили не могут выехать из дворов.

"CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Отметим, что диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме", — говорится в сообщении.

Снегопад снова спровоцировал резкий взлёт цен на такси в столице. Сегодня ценники в среднем выросли в четыре раза. При этом не все классы машин доступны к заказу. Например, в районе пересечения Кабанбай-Батыра и Кунаева вызвать можно было только автомобиль эконом, но и он обойдётся в пять раз дороже, чем в обычный день.