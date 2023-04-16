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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:22
314
Вчера, 23:22
314
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно

В Астане 17 апреля на дистанционный формат обучения переведены ученики 0-11 классов и учащиеся колледжей 1-2 курса первой смены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление образования.

Причина — ухудшение погодных условий.

Столичный ДЧС предупредил астанчан о том, что 17 апреля вечером и утром ожидается метель, порывы ветра 15-20 м/с.

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Вчера, 23:22
314
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