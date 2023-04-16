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Вчера, 23:22
314
314Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно
В Астане 17 апреля на дистанционный формат обучения переведены ученики 0-11 классов и учащиеся колледжей 1-2 курса первой смены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление образования.
Причина — ухудшение погодных условий.
Столичный ДЧС предупредил астанчан о том, что 17 апреля вечером и утром ожидается метель, порывы ветра 15-20 м/с.
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