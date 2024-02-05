Просроченными препаратами привили детей в Павлодарской области
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В Павлодарской области нерационально использовали 9,5 тысячи вакцин на сумму более 21 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В надзорном органе сообщили, что с централизованного склада хранения Управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности.
В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата. А в другой - двоих детей провакцинировали просроченными препаратами.
"Встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори. По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщили в прокуратуре.
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