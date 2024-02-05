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Просроченными препаратами привили детей в Павлодарской области

Сегодня, 11:49
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: baigenews.kz

В Павлодарской области нерационально использовали 9,5 тысячи вакцин на сумму более 21 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В надзорном органе сообщили, что с централизованного склада хранения Управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности.

В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата. А в другой - двоих детей провакцинировали просроченными препаратами. 

"Встречной проверкой установлены факты фиктивной  вакцинации несовершеннолетних против кори. По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщили в прокуратуре.

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