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Эйнштейн спился, Джобс в тюрьме, Маск собирает мусор в Астане: как нейросеть видит казахские крылатые выражения
Нейросеть показала, что было бы, если знаменитые личности жили согласно популярным в Казахстане родительским установкам, передаёт BaigeNews.kz.
21 февраля в Международный день родного языка, активисты Жаңа Адамдар представили серию картин, сгенерированных нейросетью Midjourney. В основе каждой картины лежит одна из негативных "крылатых фраз" казахского языка, которые мы привыкли слышать с детства. Нейросеть уверена, если бы Илон Маск получил в детстве установку "не гони", сейчас он, забыв о своих мечтах и планах, собирал бы мусор на улицах Астаны, а Альберт Эйнштейн, принявший от родителей установку "сиди тихо", так и остался бы непонятым окружением и спился в одиночестве.
Конечно, это всего лишь альтернативная реальность, сгенерированная популярной нейросетью. Но так ли фантастически она выглядит?
Что многие из нас слышали, только родившись? Отойди, я сама сделаю!", "Не трогай, сломаешь!", "Сначала надо спросить!", "Дай, я помогу" … Ясно, что из самых лучших побуждений нас приучают не рисковать, ограждают от ошибок, отучают от самостоятельности и просят на все просить разрешения. Нас буквально учат оглядываться в поисках того, "кто знает лучше", "кто поможет", "кто сделает" и кто даст "добро". Вырастая, такие люди постоянно оглядываются в поисках того, кто им поможет - найти работу, переучит на современную специальность, выдаст стипендию.
Наш родной язык прекрасен и многогранен, но почему-то мы раз за разом повторяем те фразы, которые негативно влияют на нас. Буквально программируют на иждивенчество и неудачи. Жаңа Адамдар вместе с психологом Зариной Кенжекар выделили самые употребляемые негативные установки на казахском языке, а нейросеть Midjourney превратила их в картинки. Все они относятся к "родительским запретам", которые воспринимаются в детстве и бессознательно влияют на жизнь человека в зрелом возрасте. Так, например, ежедневная фраза Үндеме ("не издавай и звука") соотноситься с запретом "не думай", Болмайтын әңгіме айтпа ("не говори ерунды") – это запрет "не будь лидером" и т.д. Все эти установки бессознательно негативно влияют на нашу жизнь, мешая креативу, предприимчивости, смелости, прагматизму. В наших силах отказаться от них как в воспитании детей, так и в повседневной жизни.
"Мы в Казахстане можем и дальше жить, оглядываясь на мнение окружающих и стыдясь каждого нашего поступка. Мы можем и дальше осуждать чужие начинания и идеи. Мы можем и дальше сомневаясь в себе, оглядываясь на чужие успехи. Мы можем продолжать оставаться безответственными и пытаться "договориться" вместо добросовестной работы. А можем взять и поменяться. Как нация и страна избавиться от того, что нас тяготит и тормозит. Начать с самих себя. Ведь изменив себя, мы поменяем жизнь вокруг нас", - говорит активист Жаңа Адамдар Әбілов Алпамыс.
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