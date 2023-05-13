"Евровидение"-2023: участники готовы к финалу

Фото: CHRISTOPHER FURLONG/BCC

Впервые за время существования конкурса "Евровидения" его принимает у себя не победившая годом ранее страна, а занявшая второе место. Украина, ставшая триумфатором в 2022 году, передала право проведения конкурса Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Напомним, "Евровидение"-2023 проходит в Ливерпуле. Участие Украины, как прошлогоднего победителя, является автоматическим. Также бороться за выход в финал не надо так называемой "Большой пятерке" — пяти странам, делающим крупные взносы в Европейский вещательный союз (EBU): это Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания.

Организаторы подчеркивают, что проводят конкурс в Великобритании не вместо, а от имени Украины.

Это чувствовалось во многих деталях. Первый полуфинал начался с демонстрации видеоролика, в котором Британия принимает у Украины эстафету и право на проведение конкурса.

Результаты первого полуфинала

Первый полуфинал состоялся 9 мая. 15 участников вышли на сцену M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Он начался с предзаписанного видеообращения короля Карла III и королевы Камиллы к участникам и зрителям. В большой финал прошли Норвегия, Сербия, Хорватия, Португалия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия и Финляндия.

Певица Лорин, представляющая Швецию с песней "Татуировка" (Tattoo) — не новичок, она победила на "Евровидении"-2012 с композицией "Эйфория" (Euphoria).

Аутсайдерами первого полуфинала стали пять стран, шансы которых специалисты изначально оценивали не очень высоко.

Ирландия — рекордсмен по числу побед в конкурсе, побеждавшая семь раз и участвовавшая более 50 — в этом году не смогла пробиться в финал.

Не прошли в заключительную стадию и Мальта, Латвия, Нидерланды и Азербайджан.

Фото: DOMINIC LIPINSKI/BBC

Результаты второго полуфинала

Второй полуфинал продемонстрировал, что "Евровидению" все еще присуще разнообразие стилей, а его зрителям — восприимчивость к ним, пишут критики.

В частности, имеются в виду две композиции, прозвучавшие 11 мая на арене в Ливерпуле: танцевальный инди-поп от группы из Словении и рок-металл от австралийских музыкантов.

Обе страны прошли в финал вместе с Албанией, Арменией, Кипром, Польшей, Австрией, Бельгией, Эстонией и Литвой.

Не получили одобрения зрителей и сошли с дистанции Дания, Грузия, Греция, Исландия, Румыния и Сан-Марино.

Фото:ВВС

Сразу несколько стран привезли на конкурс композиции антивоенного содержания.

Хорватия, например, исполняет песню, которая сопровождается танцем с бутафорскими ракетами.

Участник из Швейцарии Ремо Форрер исполнил балладу о том, что ненастоящее оружие легко превращается в реальное, и тогда приходится играть чужой и своей кровью.