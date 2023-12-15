"Это вопрос не желаний, а науки": Эксперт о смене часового пояса в Казахстане

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев считает, что в вопросе смены часового пояса в Казахстане должно учитываться в первую очередь научные исследования, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, неправильный часовой пояс влияет на здоровье.

"В межведомственной группе( по вопросу перехода Казахстана на единый часовой пояс – прим.ред.) участвовали институт наркологии и радиологии. У них есть исследования по онкологии. Вчера мы встречались с населением ВКО, все, кто был против и изменили свое мнение. Там выступал местный онколог. Он подтвердил, что нужно упорядочить время с природными ритмами. Это вопрос не наших желаний, а науки. Он должен решаться не голосованием. Мы же вопросы вакцины не ставим на референдум. Это вопрос науки, и он должен решаться научными исследованиями", - сказал эксперт на брифинге министерства торговли и интеграции.

Глава ведомства Арман Шаккалиев также прокомментировал данный вопрос. Он пояснил своё заявление о том, что неправильный часовой пояс приводит к раку и самоубийствам. По его словам, он привёл данные научной группы, занимающейся вопросом перехода Казахстана на единый часовой пояс. При этом он добавил, что для торговли – переход на один часовой пояс будет оказывать положительный эффект

"Это не мое мнение, как министра торговли, так как торговля не отвечает за медицину. Для торговли - это положительный эффект, это синхронизация, скоординировать действия. Для торговли – это очень удобно", - сказал он.

Напомним, казахстанские учёные предложили установить единый часовой пояс в стране. Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".