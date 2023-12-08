Единый часовой пояс планируют установить в ночь на 1 марта 2024 года в Казахстане

Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00.00 акиматы Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской областей должны будут перевести местное время на один час назад.

Таким образом, вся территория Казахстана будет расположена в пятом часовом поясе.

Напомним, казахстанские учёные предложили установить единый часовой пояс в стране.

Они выяснили, что с переходом на часовой пояс UTC+5 люди будут просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами своего организма. Также эксперты подчеркнули, что опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней. Помимо этого, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.