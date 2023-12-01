Казахстанские учёные предложили установить единый часовой пояс в стране

В Астане состоялось заключительное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6, но как озвучили в ходе заседания учёные, часовой пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты предлагают перевести стрелки на час назад (UTC+5) тем, кто живёт по столичному времени.

"Этим вопросом я занимаюсь более 10 лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов", – сказал специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

В Министерстве здравоохранения согласны с этим и считают, что приведение часового пояса в соответствие с природным временем окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

"Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма", - отметил директор Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК Даулет Алдынгуров.

По мнению заведующего кафедрой нормальной физиологии Медицинского университета "Астана" Курейш Хамчиева, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней.

"Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики", – отметил он.

Эксперты также подчеркнули, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Отмечается, что в 175 странах мира установлен единый часовой пояс.

По итогам заседания рабочей группы был подготовлен и утверждён отчет, который направят в соответствующие госорганы.